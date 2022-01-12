Виробники хліба просять владу забезпечити їм доступ до пільгового газу
Производители хлеба не могут приобрести природный газ внутренней добычи по льготным условиям, поскольку частные трейдеры не готовы продавать его по льготным ценам, а задержка на несколько дней в поставаках газа приведет к чрезвычайному положению в хлебопекарской отрасли, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Речь об этом идет в открытом письме, направленном Всеукраинской ассоциацией пекарей (ВАП) за подписью ее главы Юрия Дученко президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, министру энергетики Герману Галущенко, министру экономики Юлии Свириденко, министру аграрной политики и продовольствия Роману Лещенко и главе правления АО "НАК "Нафтогаз" Юрию Витренко.
По данным ВАП, принятие Кабмином постановления №1435 об установлении до 30 апреля 2022 года предельной надбавки к цене природного газа собственной добычи на уровне не выше 24% для производителей муки, молока, хлеба пшенично-ржаного, батонов, куриных яиц и подсолнечного масла является обоснованной и уместной мерой, способной помочь стабилизации цен на рынке хлебобулочных изделий.
Однако, реализация постановления и доступ к энергоресурсу производителей социально значимых продуктов питания по искусственно созданным предлогам не осуществляется.
Как пояснили в пресс-службе ВАП, частные трейдеры природного газа не готовы выполнять постановление Кабмина и предпочитают затягивать открытие доступа к энергоресурсу, создавая надуманные предлоги.
"В то же время большинство хлебопекарских предприятий закупили объем газа только на первую половину января 2022 года, полагаясь на обещание поставок дешевого топлива и не имея возможности оплатить месячные объемы потребления по астрономическим ценам. Поставки льготного газа нам были обещаны в начале января, потом сроки были перенесены на 10 января, утром 10 января торги были назначены на 12 января, а в конце дня - на 14 января 2022 года. Такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам", - подчеркнула ассоциация в открытом письме.
Помимо того, хлебопекари не могут покупать природный газ по актуальной рыночной цене, поскольку это приведет к дальнейшему накоплению долгов за потребляемое ими сырье, и последующей остановкой его поставок.
"Ситуация для производителей из критической превращается в катастрофическую, поскольку, теряя каждый день миллионы гривень из-за невозможности воспользоваться решением правительства, мы неминуемо приближаем день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, многие предприятия на грани остановки", - поясняется в письме ВАП.
ВАП напомнила, что в ее состав входит 70 предприятий из 19 областей Украины, которые обеспечивают около 60% производства хлебобулочных изделий и значительную долю кондитерских изделий в стране, и промедление с поставками энергоресурса по льготной цене даже в пару дней усугубит кризис в отрасли и приведет к негативным социально-экономичным и политичным последствиям.
Для выхода из кризисной ситуации производители хлеба просят представителей власти разблокировать действие постановления Кабмина №1435 в кратчайшие сроки.
"Во избежание перебоев с поставками хлебобулочных изделий до начала поставок газа по льготным ценам просим ввести мораторий на принудительное отключение хлебопекарных предприятий от поставок природного газа. Кроме того, с целью избежать остановки предприятий просим рассмотреть возможность предоставления газа на льготных условиях из ресурсов НАК "Нафтогаз Украины", - подытожила ассоциация в открытом письме.
Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины на прошлой обнародовало список производителей социально значимых продуктов питания. Представленные в списке предприятия смогут получать для своей работы природный раз внутренней добычи с наценкой не выше 24%.
Из 6,8 тыс. субъектов хозяйствования в документе перечислены 1,29 тыс. предприятий мукомольной и 1,74 тыс. предприятий хлебопекарской отрасли.
Кабмин постановлением №1435 внес изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, установив до 30 апреля 2022 года предельную надбавку к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не выше 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, хлеба ржано-пшеничного, куриных яиц, подсолнечного масла и батонов.
Торговая надбавка на поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей вышеуказанных хозяйствующих субъектов установлена на уровне не выше 1%.
По оценке первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко, частные газодобывающие компании продадут в январе на бирже около 80 млн куб. м газа. Основными покупателями будут конечные потребители – производители социальных сортов хлеба, муки, молока, масла, яиц, курятины, перечень которых утвердит Минэкономики.
В то же время в Ассоциации газодобывающих компаний Украины выступили против этого решения правительства, указав, что оно является незаконным и противоречит действующему законодательству, в частности, закону "О рынке природного газа".