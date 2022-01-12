Столтенберг: Росія є агресором і створює кризу, а не Україна

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Росія є агресором і створює кризу, а не Україна, яка не становить загрози для РФ, повідомляє УНІАН.

Про це Столтенберг заявив на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради НАТО-Росія.

"Україна - це суверенна країна. Україна має право на самозахист. Україна не є загрозою для Росії. Росія має найбільшу наземну силу в Європі. Вона є однією з головних ядерних держав. Вона інвестувала значні ресурси у нові сучасні воєнні можливості впродовж останніх років. Але не тільки це, бо Росія використала військову силу проти України раніше. У 2014 році вона окупувала і захопила частину України - Крим. Вона продовжує незаконну окупацію Криму, і вона контролює сепаратистів на сході України, на Донбасі" , - заявив Столтенберг.

"Тож, сама ідея, що Україна певним чином загрожує Росії, - це абсолютно перевернуте усе догори дригом. Саме Росія є агресором. Саме Росія застосувала силу і продовжує застосовувати силу проти України. І потім вона нарощує війська за участі близько сотні тисяч військових, артилерії, бронетехніки, дронів" , - наголосив генеральний секретар НАТО і додав, що ці дії Росії супроводжуються погрозливою риторикою, що є проблемою.

"Цю кризу створює Росія і з цієї причини важливо, аби вона вдалася до деескалації. Україна має право на самозахист, що закріплено у Статуті ООН. І звичайно, деякі країни-члени і НАТО допомагають їй підтримувати право на самооборону" , - сказав Столтенберг.

Країни-члени НАТО під час ключового спецзасідання у Європі 12 січня відхилили вимоги Росії щодо "гарантій" невступу України й Грузії.

Крім того, в Альянсі підкреслили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах.

Переговори з Кремлем відбувалися на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні, куди, за оцінками західних розвідданих, МО РФ стягнуло близько 100 тисяч військових.

Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями". У Кремлі стверджують, що війська Альянсу нібито загрожують нацбезпеці країни.

Водночас у НАТО неодноразово заявляли Росії, що долю прийняття країн вирішуватимуть лише члени організації й народи цих країн.