В Бердянську водій на смерть збив дитину біля школи

У середу, 12 січня, у Бердянському районі Запорізької області водій збив 10-річну дівчинку, яка перебігала дорогу неподалік школи. Дитина померла на місці, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУ Національної поліції у Запорізькій області.

Трагедія сталася близько 13:30 у селі у селі Новопетрівка. Біля школи на вул. Центральний водій автомобіля "ВАЗ" здійснив наїзд на дитину. 10-річна дівчинка від травм померла на місці події в кареті "швидкої допомоги".

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Поліція встановила, що 43-річний водій легковика на момент ДТП був тверезим.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування.