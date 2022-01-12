У Швеції компенсують власникам будинків рекордно високі рахунки за електроенергію

Шведський уряд оголосив про плани запропонувати компенсацію за грудневі, січневі та лютневі рахунки за електроенергію, повідомляє Економічна правда.

Компенсації насамперед торкнуться власників приватних будинків, пояснив міністр фінансів Мікаель Дамберг на пресконференції.

"Не всі отримають компенсацію. Як правило, ця пропозиція поширюється на тих, хто має окремі будинки або невеликі будинки, які опалюються електрикою" , — сказав Дамберг.

Уряд пояснив, що компенсація автоматично виплачуватиметься домогосподарствам з високими рахунками за електроенергію, хоча для набуття чинності знадобиться кілька місяців.

Дамберг наголосив на тому факті, що держава вкрай рідко компенсує коливання ринкових цін окремим домогосподарствам.