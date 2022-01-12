У Болгарії антивакцинатори намагалися штурмувати парламент

У Болгарії противники вакцинації від коронавірусу в середу, 12 січня, провели акцію біля парламенту, на якій звучали російські пісні, яка переросла у зіткнення з поліцією, повідомляє Ділова столиця.

Загалом біля найвищого законодавчого органу країни зібралося понад 1 000 осіб, багато хто був доставлений автобусами з різних куточків Болгарії. Організатором підвезення була прокремлівська патріотична партія "Възраждане".

Демонстранти зібралися біля парламенту для протесту проти системи "зелених сертифікатів", які видаються щепленим проти коронавірусу особам.

Під час протесту було кілька спроб штурму будівлі. Поліція затримала агресивних учасників акції протесту. Також було затримано чоловіка з вогнепальною зброєю.

Зазначається, що під час акції біля парламенту, зокрема, лунали російські пісні.