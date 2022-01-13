Повернення на Місяць: NASA запускає суперракету

Тестовий запуск найпотужнішої та єдиної у світі ракети, здатної відправити космічний корабель з екіпажем на Місяць, відбудеться у другій половині лютого, повідомляє Корреспондент.

NASA завершує комплексні випробування в рамках підготовки до запуску місії Artemis I й запросило ЗМІ для зйомок першого тестового запуску надпотужної ракети Space Launch System. Мета місії – знову висадити людину на Місяць, але поки що йдеться про випробувальний політ без екіпажу.

На Місяць і далі

Artemis I стане першим комплексним випробуванням систем NASA для дослідження далекого космосу: космічного корабля Orion, ракети Space Launch System (SLS) і наземних систем у Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, Флорида.

Перша в серії місій, Артеміда I, стане випробувальним польотом без екіпажу, який закладе основу дослідження далекого космосу і продемонструє здатність людини вирушити на Місяць і далі.

Під час польоту космічний корабель пролетить понад 450 тисяч кілометрів від Землі й тисячі кілометрів від Місяця та навколо нього протягом приблизно тритижневої місії.

Orion пробуде в космосі довше, ніж будь-який корабель для астронавтів без стикування з космічною станцією, і повернеться додому швидше, ніж будь-коли.

Об'єднана ракета і космічний корабель вийдуть із будівлі складання транспортних засобів у Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді для випробувань "не раніше середини лютого 2022 року", йдеться у повідомленні про акредитацію преси. Точну дату буде названо пізніше.

Це буде останнє передстартове тестування, так звана генеральна репетиція. Ракета SLS і космічний корабель Orion вирушать на стартовий майданчик 39B на гусеничному транспортері-2. Старт самої місії заплановано на березень, хоча експерти дуже сумніваються у такій ймовірності.

Довгий шлях

Розробляти пілотований корабель Orion почали у 2004 році, ракета-носій Space Launch System мала здійснити перший безпілотний політ у 2017 році. Перший пілотований старт було заплановано на 2021 рік. Але не все пішло за планом.

З 2017-го запуск ракети було перенесено на 2019 рік – через проблеми з фінансуванням. Далі із цієї ж причини політ відкладали не раз. Тому тестовий запуск цього року – насправді очікувана подія.

Генеральну репетицію NASA розраховувало провести на початку січня цього року і так зберігти можливість запуску місії у лютому. Але виявили проблему в контролері одного із чотирьох основних двигунів, які урухомлюють масивну ракету. Несправність усунули, але й терміни ще раз змістили.

На цей час інженери NASA з командами підрядників працюють над завершенням всіх передпольотних діагностичних випробувань SLS, які залишилися, і над закриттям обладнання перед відправкою повністю зібраної ракети на стартовий майданчик у Космічному центрі Кеннеді.

Після того як ракета досягне майданчика на своїй мобільній стартовій вежі, ракета і її наземні системи пройдуть генеральну репетицію. Операція забезпечить динамічне випробування ракети-носія з точки зору її обладнання, нових наземних систем у Космічному центрі Кеннеді та програмного забезпечення для інтегрованої ракети.

Під час випробування транспортний засіб буде повністю заправлено рідким воднем і рідким киснем, вестиметься зворотний відлік. Інтерфейси між ракетою, космічним кораблем і наземними системами раніше так не тестували.

Після фінального випробування ракета SLS повернеться до будівлі складання транспортних засобів для встановлення деяких піротехнічних засобів для фактичного запуску, перш ніж її буде повернено на майданчик для старту.

Теоретично, якщо випробування пройде гладко, SLS можуть запустити у квітні, вважає Ars Technica. Втім, реалістичнішим запуск виглядає не раніше травня.

З огляду на потенційні проблеми, які можуть виникнути під час генеральної репетиції, особливо із взаємодією між такою великою кількістю складних систем, дату запуску місії Артеміда I можуть перенести на літо 2022 року, вважають експерти.

NASA хотіло відправити перших за 50 років людей на Місяць у 2024 році. Планується, що у складі екіпажу вперше буде жінка і небілий астронавт. Таку мету озвучували у 2019 році, але тепер, через нестачу фінансування, місія відбудеться не раніше 2025 року, пише The Guardian.

Видання відзначає, що астронавти полетять до Місяця, але не висадяться на його поверхню в рамках наступного польоту у 2024 році. Тому висадку на супутник Землі NASA планує не раніше 2025 року.

Найдорожчий проєкт

Вартість одного запуску оцінюється в 1,55 мільярда доларів, а загальна сума за 30-річну історію проєкту – 209 мільярдів. Програма Space Shuttle є найдорожчим проєктом NASA із часів програми Аполлон.

Два роки тому Адміністративно-бюджетне управління США провело розслідування, яке показало, що кожного разу, коли NASA запускає нову ракету SLS, платники податків платитимуть "більше 2 мільярдів доларів". Як виявилося, відомство було налаштоване оптимістично, зазначає The Motley Fool.

У грудні минулого року NASA уклало з одним зі своїх основних субпідрядників за проєктом SLS, компанією Northrop Grumman, контракт на суму 3,2 мільярда доларів на створення ракет-носіїв для п'яти ракет SLS, які братимуть участь у місячній програмі Project Artemis.

Для кожного з Artemis IV, V, VI, VII та VIII Northrop Grumman побудує пару ракетних прискорювачів, які допоможуть вивести масивні ракети на орбіту, а потім відправити їх на Місяць. Компанія також побудує тестовий прискорювач для програми Artemis IX – тільки 11 прискорювачів.

Кожен ракетний прискорювач коштуватиме платникам податків – і дасть Northrop Grumman – понад 290 мільйонів доларів.

Для порівняння, коли NASA найняло SpaceX для запуску космічного корабля геостаціонарного оперативного екологічного супутника (GOES) U у вересні минулого року, загальна вартість ракети Falcon Heavy, включаючи основний ступінь і два бічних прискорювачі (всі вони багаторазові), становила 152,6 мільйона доларів.

Тобто за гроші, які коштує всього одна ракета-носій Northrop Grumman (яку викинуть після запуску), NASA може купити два ракетних кораблі SpaceX.

Northrop Grumman каже, що кожна з її ракет-носіїв SLS "розвиває максимальну тягу в 3,6 мільйона фунтів – більше, ніж 14 чотиримоторних Boeing 747 на повній злітній потужності". А Falcon Heavy, за даними SpaceX, розвиває тягу 5 мільйонів фунтів при старті – це "приблизно 18 літаків 747".

У квітні 2021 року NASA уклало контракт із SpaceX Ілона Маска на суму 2,89 мільярда доларів. Компанія зобов'язується розробити посадковий модуль HLS Starship, який має безпечно доставити двох американських астронавтів на поверхню Місяця, а через тиждень повинен доставити їх назад на близькомісячну орбіту.

У 2020 році вісім країн – США, Велика Британія, Італія, Канада, Австралія, Японія, ОАЕ і Люксембург – уклали міжнародну угоду про освоєння Місяця, яка, зокрема, містить видобуток корисних копалин. Договір отримав назву Угоди Артеміди (Artemis Accords). Пізніше до нього приєдналася Україна і ще низка країн. Загальна кількість учасників – 15 країн.

Востаннє людина побувала на Місяці в 1972 році – це були астронавти місії Аполлон-17 Юджин Сернан і Гаррісон Шмітт. На супутнику Землі вони перебували трохи більш як три доби. Загалом за всю історію на Місяць висадилися 12 астронавтів під час шести місій.

У 2019 році колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявляв, що американці повинні побувати на Місяці за 5 років, і це потрібно зробити будь-яким коштом.

NASA

NASA

NASA

NASA

NASA