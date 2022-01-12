Зеленський доручив розширити обмеження на олігархів за межі України

Зеленський доручив розширити обмеження на олігархів за межі України

Президент України Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО поставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном", – пояснив у ефірі телеканалу "Рада" міністр юстиції Денис Малюська.

Малюська наголосив, що статус олігарха "автоматом" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

"Але ми хотіли б, щоб це було також нормативно врегульовано, а не лише на процедурах комплаєнсу західних бізнес-компаній", – додав глава Мін'юсту.

Говорячи про підготовку до набуття чинності законом про деолігархізацію, він повідомив, що робота триває за планом та в рамках запланованих термінів.

"Опір великий, війна не закінчилася. Ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами. Але поки нічого непрогнозованого не сталося, вони не придумали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували", – зазначив Малюська.

Він нагадав, що відведений олігархам 6-місячний термін на позбавлення від визначених законом ознак олігарха закінчується 7 травня, після якого розпочнеться збір інформації про них та підготовка проектів рішень на РНБО з наданням бізнесменам можливості заперечити проти надання їм такого статусу.

Загалом, описуючи ситуацію з деолігархізацією, глава Мін'юсту порівняв олігархів зі слоном, якого раніше ключові особи держави намагалися не помічати в кімнаті, тоді як зараз президент наголосив на необхідності змінити ситуацію.

"Давайте для цього слона встановимо рамки. Якщо йому ці рамки не подобаються, то він йде куди подалі, і далі утримуватиметься в спеціальному режимі. А так цей слон має схуднути. Повинен навчитися поводитися в кімнаті, не забирати все, що йому заманеться, своїм хоботом і не затоптувати тих, хто йому не подобається", – заявив Малюська.

За його словами, робиться спроба зробити слона "такою хатньою твариною, вченою, спокійною, яка допомагає оточуючим, а не загрожує їм і не відбирає все, що потрібно".

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