Москва загрожує військовою відповіддю на "загрозу безпеці"

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Кремль застосовуватиме «військово-технічні заходи» у разі «реальної загрози безпеці», повідомляє Новое время.

Під час брифінгу після засідання Ради Росія — НАТО Грушко сказав, що у Росії «вже відчувають» загрозу безпеці, бо територію країни нібито «розглядають як об'єкт для націлених ударних засобів»:

«Ми маємо набір військово-технічних заходів, законних, яких ми будемо вживати, якщо відчуватимемо реальну загрозу безпеці… Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для того, щоб парирувати загрозу військовими засобами, якщо не вийде політичними…».

До цього Грушко казав, що Москва «перейде в режим створення контрзагроз, якщо від її пропозицій щодо безпеки відмовляться».