США пропонують постачати Україні озброєння, яке планувалося для Афганістану

Запропонований американськими сенаторами-демократами законопроект про санкції проти Росії у разі її нападу на Україну також передбачає активізацію військової допомоги Україні, повідомляє Новое время.

У документі йдеться, що «під час 2022 фінансового року США повинні у пріоритетному порядку розглядати постачання надлишків озброєння в Україну, а не в інші країни та регіони».

Автори документа вважають, що не пізніше ніж через 30 днів після схвалення закону держсекретар США Ентоні Блінкен має подати в Сенаті стратегію зі зміцнення оборонних можливостей України. Серед іншого, вони вимагають «план з передачі Україні озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані».

Крім того, сенатори вважають за потрібне приділяти пильну увагу тренуванню українських військовослужбовців.