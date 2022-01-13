"Дженоа" готується підписати захисника римської "Роми"

"Дженоа" українського фахівця Андрія Шевченка готується підписати захисника римської "Роми" Ріккардо Калафьорі, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє сайт італійського журналіста і інсайдера Джанлуки Ді Марціо, 19-річний італієць виступатиме за генуезький клуб на правах оренди до кінця сезону.

Калафьорі переважно грає лівого захисника, також може зіграти зліва в півзахисті і в центрі оборони. У поточному сезоні 19-річний футболіст провів лише дев'ять матчів у складі "Роми" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок дві гольові передачі.

Трансфер Калафіорі дозволить "Дженоа" відпустити алжирського захисника Мохамеда Фареса, який зараз виступає за "грифонів" на правах оренди з "Лаціо", в "Торіно".

У січні "грифони" підписали правого захисника "Янг Бойз" Сільвана Хефті і орендували захисника "Брайтона" Лео Остігара.

Додамо, що зараз над Андрієм Шевченком нависла загроза звільнення через незадовільні результати його команди. Поки керівництво "Дженоа" прийняло рішення залишити українця на своїй посаді, але все може змінитися після матчу Кубка Італії проти "Мілана".

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка