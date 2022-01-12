Генасамблея ООН позбавила права голосу вісім країн

Генеральна асамблея ООН позбавила права голосу вісім країн через несплату внесків. Про це повідомляє France24 із посиланням на заяву генсекретаря Антоніу Гутерріша, повідомляє Новое время.

Серед країн, які втратили права голосу в ООН через несплату внесків: Іран, Судан, Венесуела, Антигуа та Барбуда, Конго, Гвінея та Папуа-Нова Гвінея.

Зазначається, що лише 11 країн-учасниць організації затримують свої платежі.

Відповідно до статуту ООН право голосу країни припиняється, коли її заборгованість дорівнює або перевищує суму внесків, яку вона мала сплатити за попередні два роки.

При цьому якщо заборгованість виникла «за умов, що не залежать від учасниці», збори можуть дозволити цій країні продовжити голосування. За словами Гутерріша, у 2022 році цією можливістю скористалися Коморські острови, Сан-Томе та Прінсіпі, а також Сомалі.

Щоб відновити свій голос Ірану, потрібно заплатити трохи більше ніж 18 мільйонів доларів, Судану — майже 300 тисяч доларів, а Венесуелі — близько 40 мільйонів доларів.

Минулого року Іран також втратив право голосу через невиплачені внески. Країна стверджувала, що не може виплатити навіть мінімальної суми через економічні санкції США.

Після кількох місяців переговорів Ірану було надано виняток — йому дозволили доступ до грошей, і він повернув собі право голосу.