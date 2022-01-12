Кулеба прокоментував можливість призначення його на посаду голови КМДА

Перший заступник голови КМДА з питань здійснення повноважень із самоврядування Олексій Кулеба спростував чутки про можливе призначення головою КМДА, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ніколи такого не було, і ось знову. Як кажуть, одружили, не спитавши. Сьогодні прочитав багато повідомлень про своє призначення на нову посаду. Для мене це стало повною несподіванкою", - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook у середу ввечері.

Він зазначив, що не розмовляв ні з ким щодо будь-яких посад і перебуває на робочому місці, де виконує свої посадові обов'язки.

"Перебуваю на робочому місці в Київська міська державна адміністрація - КМДА, виконую завдання, поставлені мером столиці Віталієм Володимировичем Кличком", – написав Кулеба.

Заступник голови КМДА закликав ЗМІ "обережніше ставитися до неперевіреної інформації".