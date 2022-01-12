Загроза з боку РФ: у посольстві США знову радять утриматися від поїздок в Україну

Державний департамент США продовжує радити своїм громадянам переглянути питання про поїздки в Україну через збільшення загрози з боку Росії, повідомляє УНІАН.

"Що стосується повідомлень про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України і в окупованому Криму, то вони продовжують надходити, і громадянам США нагадують, що умови безпеки можуть змінитися практично без попередження" , - попереджають в посольстві.

У повідомленні зазначають, що військові дії Росії в будь-якій точці України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам при виїзді з країни.

У посольстві також радять уважно стежити за місцевими та міжнародними новинами і новинними каналами в соціальних мережах і переконатися в дійсності проїзних документів. Також громадян США попереджають про необхідність отримати вакцину від COVID-19.