У Буковелі працівники готелю побилися з клієнтами

Клієнти одного з готелів Карпатського гірськолижного курорту Буковель поскаржилися, що їх жорстоко побили співробітники, повідомляє InfoResist.

Інцидент стався в дорогому готелі, який має на сервісі “букінг” хороші відгуки. Постраждалі дівчата стверджують, що вони посварилися зі співробітниками через скарги на несмачний сніданок і працівники готелю почали нападати першими.

Клієнтки кажуть, що за проживання в готелі вони заплатили 80 тисяч гривень за 8 осіб. Одна з дівчат висловила адміністратору своє невдоволення сніданком, проте їй відповіли, що з ним все гаразд. Після цього клієнтка назвала адміністратора “тупою вівцею”.

Після сніданку туристки прийшли на рецепшн, щоб поскаржитися на погане обслуговування. При цьому вона вийшла з-за стійки і почала хапати за волосся одну з дівчат.

Клієнтки кажуть, що коли за них заступилися хлопці, тих почали бити інші співробітники готелю. Також дівчата стверджують, що поліцейські, які приїхали на місце, заявили, що вони повинні швидко покинути готель, а співробітники відмовлялися віддавати гроші через відсутність документальних підтверджень оплати проживання.