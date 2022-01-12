Порошенко виїхав з Варшави до Брюсселя

Народний депутаті та керівник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко сьогодні виїхав з Варшави до Брюсселя. Як повідомив політик, у столиці Бельгії він мав низку зустрічей з європейськими партнерами України, повідомляє Сьогодні.

На думку п'ятого президента, проти Москви треба вже зараз вводити санкції.

"Санкції, які мають бути застосовані вже зараз для того, щоб ослабити Росію, ослабити її військову міць і ослабити апетити Росії щодо України і європейської безпеки загалом" , – сказав він.

Зокрема політик наголосив, що всім політичним силам в Україні треба об'єднатися, щоб протистояти планам російського президента Володимира Путіна. За словами Порошенка, такої ж думки дотримуються Сполучені Штати Америки.