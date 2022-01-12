Forbes присвятив статтю українським ракетним комплексам Стугна-П

Український ракетний комплекс Стугна-П не менш ефективний, ніж американські Джавеліни, за нижчої вартості, — про це йдеться у статті журналіста Forbes Девіда Екса, повідомляє Новое время.

Журналіст пише, що ЗСУ загалом має 47 установок Javelin із США плюс невідома кількість, яку пообіцяла Естонія, та кілька сотень ракет. При цьому «українська Стугна-П видається не менш небезпечною, ніж Джавелін світового рівня, і дешевшою».

У статті Forbes сказано, що Укроборонпром розпочав постачання Стугни-П в армію у 2018 році і, за офіційними даними, лише того року передав ЗСУ понад 2500 ПТРК.

Автор статті аналізує кілька відео, які дають уявлення про ефективність Стугни-П. Останнє було опубліковано наприкінці грудня, на ньому ракетний комплекс знищує вантажівку російських бойовиків на Донбасі з відстані 5600 метрів, що «доволі далеко для таких ПТРК, як Джавелін або Стугна-П».

Журналіст Forbes зазначає, що Стугна-П «вражає», її дальність дещо перевищує дальність Джавеліна, і українські ракети також мають режим атаки зверху, але «важко сказати, чи достатньо вони точні в цьому режимі». Такий режим атаки дозволяє вражати техніку зверху, де броня найтонша.

У Генштабі ЗСУ казали, що максимальна дальність стрільби Стугни-П — 5500 метрів, вона має систему наведення по лазерному променю з автоматичним супроводом цілі по телевізійному каналу. ПТРК призначений для ураження нерухомих і рухомих цілей з різним типом броні.