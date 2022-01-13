"Інтер" на останніх секундах вирвав Суперкубок Італії

Міланський "Інтер" -володар Суперкубка Італії-2021. Міланський клуб вже в компенсований до другого овертайму час вирвав перемогу у "Ювентуса" - 2:1, повідомляє РБК-Україна.

Основний час поєдинку завершився внічию 1:1. Причому обидва м'ячі були забиті в першому таймі. Першими рахунок відкрили гравці "Ювентуса". На 25 - й хвилині Маккенні опинився сам на лінії воротарського майданчика і головою переправив м'яч у сітку воріт "Інтера" - 1:0.

Але вже через 10 хвилин "інтерісти" рахунок зрівняли. З пенальті відзначився Мартінес - 1:1.

Здавалося, що все зважитися в серії післяматчевих пенальті, але проти цього був гравець "Інтера" Санчес, який вже на 121 хвилині відправив м'яч у сітку воріт "Юве" і подарував Суперкубок своїй команді - 2:1. Грубу помилку у власному штрафному майданчику допустив Сандро, який невдало намагався скинути м'яч грудьми своєму партнеру.

ІНТЕР - ЮВЕНТУС 2:1

Мартінес, 35 (п), Санчес, 120+1 - Маккенні, 25

"Інтер": Ханданович-Шкріньяр, Де Врей, Бастоні-Думфріс (Дарміан, 90), Барелла (Відаль, 89), Брозович, Чалханоглу, Перішич (Дімарко, 101) - Джеко (Корреа, 76), Мартінес (Санчес, 75)

"Ювентус": Перин - Де Шильо, Лайки, К'єлліні, Сандро - Бернардески (Мело, 80), Локателлі (Бентанкур, 91), Рабьо, Маккенн - Кулусевски (Дибала, 74) - Мората (Кен, 88)