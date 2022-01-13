Alyona Alyona шокувала фанатів несподіваною заявою

Відома українська реперка Alyona Alyona зізналася, що стомилася від роботи артисткою і "хоче зникнути на певний час", повідомляє УНІАН.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

фото: instagram

Ну як зникнути, я хочу поїхати далеко і трошки відпочити від роботи артиста та спробувати себе ще в якихось ремеслах. Хочу, щоб поряд зі мною зникли: нездорова їжа, недосипання та перевантаження в роботі. А за 2021 рік цього було достатньо", - розповіла Alyona Alyona.

Реперка зазначила, що сумуватиме за своїм хлопцем Денисом, батьками й аудиторією, тому сильно обмежувати спілкування не буде, проте перезавантажитися для неї справді важливо.

"Всі буденні справи я хочу відкинути далеко і поїхати в одне чарівне місце в Україні. Не скажу куди, але скажу, що там мені буде спокійно. Вірю, що там я зможу стати іншою та звільнитися від негативних переживань" , - зізналася артистка.

Виконавиця заспокоїла прихильників, що комунікуватиме з ними текстом, але знімати селфі відео буде дуже рідко.