Чим багатий Казахстан і чи постраждає через протести Україна

У Казахстані, де відбуваються масові протести, рівень ВВП на душу населення вдвічі вищий, ніж в Україні. Але при цьому простий мешканець Києва заробляє вдвічі більше, ніж людина із казахстанської столиці, повідомляє Обозреватель.

Чому так відбувається, кому дісталися багатства Казахстану та чим ще відома ця країна?

Казахстан – економічно успішна країна, але казахи – ні

Казахстан – перша країна зі складу колишнього СРСР, яка достроково погасила всі свої кредити перед МВФ, це сталося ще на початку нинішнього століття. Темпи економічного зростання цієї країни були настільки високими, що вона навіть разом із Китаєм і Катаром потрапила до трійки держав, що найбільш швидко зростають.

Такій країні складно бути неуспішною, і ось чому:

Казахстан посідає перше місце у світі з видобутку урану;

друге місце у світі – за запасами хрому, свинцю, цинку;

третє у світі – за запасами марганцю;

входить у десятку за запасами вугілля, заліза та золота;

11-те місце у світі за обсягами нафти та газу.

Казахи експортують алмази, дорогоцінні метали та енергоресурси. Завдяки цьому країна може заробляти мільярди доларів. І хоч населення Казахстану вдвічі менше, ніж в Україні, ВВП на душу населення там у 2,3 раза вищий. Загальний ВВП у нашій країні, за даними МВФ, становить 181 мільярд доларів, у Казахстані ж – 194 мільярди доларів.

Здавалося б, у казахів мають бути й набагато вищі зарплати, ніж в українців. Але ні. Якщо порівнювати наші столиці, то в Києві середня зарплата майже вдвічі вища, ніж у Нурсултані (Астані): 21,4 тисячі гривень проти 11,7 (переводячи на наші гроші). А от якщо порівняти показники за країнами загалом, то різниця буде не настільки значною.

У результаті, за даними Сost-of-living, споживча спроможність киян на 30,3% вища, ніж у мешканців казахської столиці.

Назарбаєв та його родичі – доларові мільярдери

Нурсултан Назарбаєв був незмінним президентом Казахстану з 1991-го до 2019 року. Лише у 79 років він поступився місцем Касиму-Жомарту Токаєву, але при цьому до недавніх днів залишався головою Ради безпеки країни (аналог української РНБО, очолюваної президентом) та "Асамблеї народів". Фактично Назарбаєв залишався при владі. У політику він потрапив ще у 29 років, а до цього працював на заводі. Назарбаєв усе своє життя провів на партійній службі, у чиновницьких кабінетах.

За час його правління опозиційні та світові ЗМІ присвячували сотні матеріалів його надзвичайно величезним статкам. Наприклад, російська "Лента", посилаючись на своїх журналістів, писала: "Статок самого Нурсултана Назарбаєва оцінюється в 100 мільярдів доларів. У кишенях членів його сім'ї осіли ще більші гроші, які вони вважають за краще витрачати на предмети розкоші та нерухомість за кордоном" .

І нерухомості у сім'ї справді багато: по всьому світу та у найдорожчих районах. І хоч сам Назарбаєв пояснити величезний статок своїм доходом не може, на його дочку та зятя лише офіційно оформлені активи на 6 мільярдів доларів сукупно. Вони – повноправні резиденти списку Forbes і входять до п'ятірки найбагатших людей Казахстану.

Ще один офіційний мільярдер – Булат Утемуратов – працював в адміністрації Назарбаєва помічником та керуючим справами.

Що чекає на Україну через ситуацію в Казахстані?

Українській економіці не загрожують проблеми у Казахстані, адже товарообіг із ним у нас невеликий. Водночас через посилення впливу Росії може ускладнитися торгівля через Казахстан з іншими країнами, каже директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан. За її словами, проблеми можуть зачепити, наприклад, торговельний поїзд до Китаю, який зараз періодично ходить.

"Також варто подивитися, чи будуть через Казахстан іти товари на Середню Азію. Адже у нас частина постачань йшла через Чорне море, Кавказ і потім у Казахстан в обхід Росії. Оскільки сталася така ситуація, можливо, будуть проблеми з цим маршрутом" , – розповідає Мовчан.

Але водночас, за її словами, частка Середньої Азії в українській торгівлі є досить незначною. Проблеми з доступом на ринки – завжди погано, але в цьому випадку некритично. Що ж до вугілля, яке Україна чекала з Казахстану наприкінці минулого року, то його постачання і так залежало від Росії, каже Мовчан.

Керівник із політичних питань Київської школи економіки, колишній в.о. міністра економіки (2020) Павло Кухта додає: "Поки не зовсім зрозуміло, чи збереже Казахстан певний суверенітет, чи російський вплив там настільки посилиться, що Казахстан буде повністю у фарватері РФ. Подивимося на ситуацію. Але загалом кардинального впливу на нас не буде" .

Нагадаємо, за даними Держстату, за 10 місяців 2021-го обсяг експорту з України до Казахстану становив 353 млн дол. Найбільше припадає на готові продукти із зерна, а також атомні реактори, котли та машини. Імпортувала Україна товарів на 627 млн дол. Більш як половина цієї суми (417 млн дол.) припадає на статтю "мінеральні палива, нафта та нафтопродукти". Саме до неї належить вугілля.