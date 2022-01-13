Лікарі розвіяли міф про хрускіт пальцями: які наслідки

Часто ми або наші знайомі, навіть не помічаючи цього, хрустимо пальцями рук. Зазвичай, ми чуємо, що це дуже погано впливає на здоров’я суглобів та призводить до артриту. Однак медична наука спростовує цей факт та наголошує на тому, що жодної значної шкоди цей процес не приносить, повідомляє Обозреватель.

Як не дивно, а така проста річ, як хрускіт пальців, стала предметом багатьох наукових студій. Про їх результати розповідає доктор медичних наук, у минулому практикуючий ревматолог Роберт Х. Шмерлінг.

Звичка хрустіти пальцями час від часу виникає у багатьох, і пояснюють її здатністю заспокоюватися або знімати напругу таким чином.

Потріскування суглобів відбувається за рахунок відстані між ними, у якій у процесі хрустіння розриваються бульбашки газу з’єднувальної рідини. Оскільки їм потрібен час для відновлення, то неможливо зламати один і той самий суглоб двічі.

Лікар зазначає, що хрускіт пальців не призводить до шкідливих наслідків, у рідкісних випадках може хіба що викликати пошкодження сухожилля.

На підтвердження своїх слів, ревматолог наводить у якості прикладу експеримент лікаря Дональда Л. Унгера з Каліфорнії, який протягом життя регулярно ламав кістки пальців однією руки, а порівнявши рентгенівські знімки рук, пересвідчився, що артрит з віком прогресував на обох руках однаково. Пізніше дослідження лише підтвердило його висновки.