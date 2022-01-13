100 тисяч грн на відкриття власного бізнесу: подробиці

З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені громадяни України зможуть отримати фінансову допомогу для запуску власного бізнесу. За деяких обставин ці кошти можна не повертати, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Умови участі в програмі та отримання коштів

Безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

Надається допомога одноразово у безготівковій формі за рахунок коштів держбюджету непрацюючій працездатній особі із числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка зареєстрована як безробітна.

Допомога надається на поворотній основі - через три роки підприємницької діяльності всю суму, за вирахуванням сплачених за цей час податків, потрібно буде повернути. Але вона може стати й безповоротною. Наприклад, якщо у перший рік з дати отримання фінансової допомоги підприємець працевлаштував за направленням центру зайнятості не менше ніж двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки, кошти повертати не треба.

На реалізацію цієї програми у держбюджеті на 2022 рік в рамках нової бюджетної програми "Рука допомоги" передбачено близько 100 млн грн.

Як звернутися за допомогою

Для отримання фінансової допомоги слід звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем реєстрації. Також необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності та бізнес-план майбутньої справи. Особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, розробляє бізнес-план самостійно або у процесі безкоштовного професійного навчання.

Документи до центру зайнятості подаються в паперовому вигляді або, за наявності технічної можливості, в електронному - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Дія".

За результатами розгляду пакету документів комісія приймає рішення про надання фінансової допомоги або про відмову в її наданні. У разі прийняття позитивного рішення громадянину протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення необхідно створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа - підприємець.

Для надання фінансової допомоги між регіональним центром зайнятості, центром зайнятості та особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, укладається угода. Зареєструвавшись особа здійснює підбір постачальників та укладає з ними договори на постачання матеріалів та обладнання. Отримані платіжні документи та договори подаються до центру зайнятості. Центр зайнятості на підставі документів отриманих документів перераховує кошти постачальникам. Після цього особа отримує від постачальників необхідні матеріали та обладнання для ведення підприємницької діяльності.