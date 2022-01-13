Курс валют НБУ на 13 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 13 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 12 січня виріс до рівня 27.71 за 1 долар.

Курс євро досягнув рівня 31.48 за 1 євро.

Рубель подорожчав на 5 коп. до 3.72 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 37.78 за 1 фунт.

Швейцарський франк подорожчав на 34 коп. до 30.02 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 6.94 за 1 польський злотий.