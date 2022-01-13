Курс валют НБУ на 13 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 13 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 12 січня виріс до рівня 27.71 за 1 долар.
Курс євро досягнув рівня 31.48 за 1 євро.
Рубель подорожчав на 5 коп. до 3.72 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 37.78 за 1 фунт.
Швейцарський франк подорожчав на 34 коп. до 30.02 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 6.94 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.707 300
|EUR
|Євро
|31.479 600
|RUB
|Рубль
|0.371 820
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.784 400
|CHF
|Швейцарський франк
|30.023 600
|PLN
|Польський злотий
|6.941 200