Наполеон без випічки всього за 20 хвилин: дуже простий рецепт

Приготувати неймовірно смачний торт "Наполеон" без випічки всього за двадцять хвилин? Здавалося б, таке завдання нездійсненне. Але маючи базові навички готування, трохи віри в себе і бажання, впоратися можна і з ним, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Секретом "швидкого" Наполеона поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Для торта нам знадобитися форма діаметром 17 см, а також ці інгредієнти:

Печиво листкове "вушка" - 350-400 г

Молоко - 600 мл

Яйце - 2 шт.

Цукор - 3 ст. л.

Борошно - 3 ст. л.

Ванільний цукор - 10 г

Вершкове масло жирністю 82,5% - 100 г.

Скрін: Ось таке печиво нам знадобиться

Для заварного крему дуже ретельно змішайте 2 яйця з цукром і борошном, щоб не було грудочок.

Молоко підігрійте до гарячого стану (щоб від нього йшов пар), але не кип'ятіть. Частинами додайте гаряче молоко в яєчно-борошняну суміш, постійно перемішуючи.

Крем поставте на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуючи. Не доводьте до кипіння. Якщо все ж крем закипів і з'явилися пластівці яєць, то перебийте занурювальним блендером до однорідності.

Крем зніміть з вогню, в гарячий крем додайте ванільний цукор і вершкове масло, перемішайте.

Форму вистеліть харчовою плівкою.

Викладайте 1 шар печива, зверху гарячий крем, продовжуючи, поки не закінчиться весь крем.

Частину печива подрібніть в крихту, посипте зверху.

Торт залиште просочуватися при кімнатній температурі до повного охолодження. Потім поставте в холодильник на 2 години, щоб крем схопився.

Скрін: Таким вийде наш тортик

Дуже важливо: щоб торт добре просочився і був смачним, потрібно брати свіже хрустке печиво.