Наполеон без випічки всього за 20 хвилин: дуже простий рецепт

Приготувати неймовірно смачний торт "Наполеон" без випічки всього за двадцять хвилин? Здавалося б, таке завдання нездійсненне. Але маючи базові навички готування, трохи віри в себе і бажання, впоратися можна і з ним, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Секретом "швидкого" Наполеона поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Для торта нам знадобитися форма діаметром 17 см, а також ці інгредієнти:

  • Печиво листкове "вушка" - 350-400 г
  • Молоко - 600 мл
  • Яйце - 2 шт.
  • Цукор - 3 ст. л.
  • Борошно - 3 ст. л.
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Вершкове масло жирністю 82,5% - 100 г.

Наполеон без випічки всього за 20 хвилин: дуже простий рецепт
Скрін: Ось таке печиво нам знадобиться
  • Для заварного крему дуже ретельно змішайте 2 яйця з цукром і борошном, щоб не було грудочок.
  • Молоко підігрійте до гарячого стану (щоб від нього йшов пар), але не кип'ятіть. Частинами додайте гаряче молоко в яєчно-борошняну суміш, постійно перемішуючи.
  • Крем поставте на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуючи. Не доводьте до кипіння. Якщо все ж крем закипів і з'явилися пластівці яєць, то перебийте занурювальним блендером до однорідності.
  • Крем зніміть з вогню, в гарячий крем додайте ванільний цукор і вершкове масло, перемішайте.
  • Форму вистеліть харчовою плівкою.
  • Викладайте 1 шар печива, зверху гарячий крем, продовжуючи, поки не закінчиться весь крем.
  • Частину печива подрібніть в крихту, посипте зверху.
  • Торт залиште просочуватися при кімнатній температурі до повного охолодження. Потім поставте в холодильник на 2 години, щоб крем схопився.
Наполеон без випічки всього за 20 хвилин: дуже простий рецепт
Скрін: Таким вийде наш тортик

Дуже важливо: щоб торт добре просочився і був смачним, потрібно брати свіже хрустке печиво.

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