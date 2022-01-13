Піжамно-офісний гібрид та "чотириденка": куди прямує ринок праці

Коронавірус став справжнім лихом для світу загалом та бізнесу зокрема, повідомляє Економічна правда.

Уряди не встигали підраховувати кількість жертв серед своїх громадян та бізнесів. Працівники втрачали робочі місця, підприємці – своїх робітників.

Усім доводилося адаптуватися на ходу. Перші вакцини від вірусу дозволили масово щепити населення і дали надію на відновлення економіки.

Завдяки цьому бізнеси стали відновлюватися і подекуди навіть перевершили докризові показники. Як наслідок, Нацбанк спрогнозував зменшення безробіття в Україні за підсумками 2022 року до 8,6% з рекордних 10,5% на початку 2021 року.

Що відбувалося на ринку праці протягом минулого року? Кого роботодавці шукали найчастіше? У кого найбільше зросла зарплата, і що чекає ринок у 2022 році?

Промисловість та айтівці: кого шукали у 2021 році

Протягом року компанії, що постраждали у 2020 році найбільше, мали змогу надолужити втрачене. Ідеться про готельно-ресторанний бізнес, туризм, сферу обслуговування та роздрібну торгівлю. З моменту запровадження першого локдауну попит на робочу силу в цих сферах упав удвічі.

У 2021 році потреби роботодавців у працівниках значно зросли, а попит майже у всіх зазначених сферах удвічі перевищив падіння 2020 року. Ритейл, який відновлюється повільніше, теж повернув втрачені робочі місця.

Водночас ці сфери не увійшли до переліку тих, що найбільше розширилися за два роки. Порівняно з 2019-м, найбільше зріс попит на працівників зі сфер дизайну та нерухомості, медиків, будівельників, фахівців з управління персоналом.

За останні три роки найпопулярніші вакансії не змінювалися, проте такий статус-кво можуть порушити айтівці. Якщо у 2019 році ІТ-сфера була на восьмому місці за пропозиціями робочих місць, то у 2021-му увійшла в першу п’ятірку.

Програмування продовжує тримати першість серед замовлень для фрилансерів. За даними Freelancehunt, у 2021 році їх кількість дещо зменшилася, проте щороку становить майже половину всіх проєктів. Водночас у 2021 році найбільше зросли замовлення для фрилансерів у сферах дизайну, копірайтингу та маркетингу.

Попит на одне місце та зарплати

У розпал локдауну конкуренція за робоче місце перевищила середній рівень останніх років: 104 кандидати на вакансію. Після послаблення обмежень ослабла й боротьба за місце. Якщо у 2020 році вона була найвищою за останні роки, то у 2021 році кількість кандидатів на місце в середньому впала до 40.

Ослаблення боротьби з боку кандидатів змусило роботодавців підвищувати зарплати, реальну вартість яких знецінила двозначна інфляція. Проте такий перегляд не нівелював найбільшого за останні роки стрибка цін.

Роботодавці в середньому підвищили зарплату у вакансіях на 7%. На 10% збільшилися зарплати у сферах культури, комунікацій, маркетингу та охорони. Заробітки аграріїв, освітян та науковців зросли символічно – лише на 2%.

Найвищий заробіток пропонують у сфері нерухомості, на транспорті та будівництві. Для порівняння: за даними Держстату, середня реальна (з урахуванням податкових змін та інфляції) зарплата в Україні за рік зросла на 8%.

Відображені у вакансіях зарплати можуть значно відрізнятися від реальних з огляду на обсяг тіньових виплат. За даними CASE, бюджет України щороку втрачає близько 300 млрд грн (майже третину ВВП) через зарплати "в конвертах".

Прогнози і реальність

У розпал пандемії фахівці передбачали, що у 2021 році на ринку праці будуть актуальні такі тенденції: коронавірус пришвидшить автоматизацію, країни продовжать боротися з недугом, а нормальні часи почнуться у 2022 році.

Перші два фактори реалізувалися: великі компанії активно інвестувати в штучний інтелект та роботів. Приклади є і в Україні: у Києві з’явився перший магазин без касирів, а незабаром можуть з’явитися й автономні поштові відділення.

Однак час можливого кінця пандемії ніхто не передбачив. Міжнародні фінансові організації та кредитні агентства кілька разів погіршували свої економічні прогнози.

Схоже, гібридні робочі місця та цифровізація процесів не лише не зникнуть у 2022 році, а ще сильніше вкореняться в повсякденну реальність.

Піжамно-офісна робота

Працівники вже призвичаїлися частину тижня працювати вдома, а частину – в офісі. Гібридна форма роботи стала звичною опцією, а офісна "п’ятиденка" вже не повернеться. Працівники хочуть працювати два-три дні на тиждень дистанційно, найчастіше у п’ятницю, а понеділки воліють присвятити роботі в офісі.

У компанії Grc.ua розповідають, що в людей змінився запит під час пошуку роботи. Вони не готові працювати весь день. 72% роботодавців пропонують кандидатам повний робочий день, проте на повну зайнятість готові лише 59% пошукачів.

Причина в тому, що з роками на перший план вийшло питання балансу роботи та особистого життя. З одного боку, працівники обирають офіс заради спілкування та співпраці з колегами, а з іншого – не хочуть витрачати час на дорогу і прагнуть поєднувати робочий час та дозвілля з родиною чи друзями.

Порядок чотириденний

Працівники та роботодавці повернулися до теми чотириденного робочого тижня. Unilever, Kickstarter, Bolt і Panasonic почали діяти. На урядовому рівні працювати 32 години на тиждень пропонують у Шотландії, Іспанії, Японії та Ісландії.

До таких змін світ спонукають вигорання працівників, психічне здоров’я, балансування життя та роботи. Роботодавці йдуть на це, аби залучати таланти. Компанія 4-Day Week Global з’ясувала, що 63-м відсоткам фірм новація допомогла залучати працівників. 78% з них сказали, що почуваються щасливішими.

Шість з десяти працівників зазначають, що можуть впоратися зі своїми завданнями менш ніж за 40 годин. З огляду на це, зазначає World Economic Forum, скорочення робочого тижня може мати і соціальні, і економічні вигоди для всіх.