Данілов розповів про план Путіна щодо України

Наразі президент Росії Володимир Путін планує здійснити внутрішню дестабілізацію в Україні. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у інтерв'ю, повідомляє Українська правда.

Данилов вважає, що мета Путіна полягає в тому, щоб знищити Україну як окрему державу, а в ідеалі – взагалі відновити Радянський Союз.

Секретар РНБО стверджує, що як тільки ситуація всередині нашої країни буде розхитана, глава РФ зможе скористатися цим, щоб "зробити свою чорну справу" .

Він також додав, що за відсутності дестабілізації в Україні Путіну буде значно складніше втілити в життя цілі, які сторона РФ поставила перед собою.