Данілов розповів про "свіжий" план Путіна щодо України
Наразі президент Росії Володимир Путін планує здійснити внутрішню дестабілізацію в Україні. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у інтерв'ю, повідомляє Українська правда.
Данилов вважає, що мета Путіна полягає в тому, щоб знищити Україну як окрему державу, а в ідеалі – взагалі відновити Радянський Союз.
Секретар РНБО стверджує, що як тільки ситуація всередині нашої країни буде розхитана, глава РФ зможе скористатися цим, щоб
"зробити свою чорну справу".
Він також додав, що за відсутності дестабілізації в Україні Путіну буде значно складніше втілити в життя цілі, які сторона РФ поставила перед собою.
"…Давайте починати з самого початку. Який план у Путіна? Він доволі простий, ми про це публічно кажемо – це знищення нас як держави… Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація в нашій країні…", – заявив співбесідник.