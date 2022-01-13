ВООЗ заявила про значну зміну в коронавірусі
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус може поступово перетворитися на ендемічну інфекцію. Тобто ту, що характерна для певної місцевості. Про це, з посиланням на заяву голови технічної групи ВООЗ Марії Ван Керкхове під час брифінгу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Цей вірус знаходиться на шляху до того, щоб стати ендемічним. Це безперечно", - заявила вона.
За словами експерта, наразі пандемія коронавірусу знаходиться "в самому розпалі".
"Зростає рівень захворюваності, а разом із ним і навантаження на системи охорони здоров'я країн. Але ми ще не дійшли до цієї стадії", - зазначила ван Керкхове.
Вона наголосила, що вірус часто мутує, тому передбачати розвиток пандемії складно. Зокрема, й через те, що різні країни борються з пандемією по-різному,
"Тут немає такої передбачуваності, як із грипом та іншими типовими сезонними інфекціями. Можливо, ми прийдемо до цього, але поки що не прийшли", - резюмувала ван Керкхове.