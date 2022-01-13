Єрмак і Салліван провели переговори щодо Нормандії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 12 січня, провів телефонну розмову з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони обговорили ситуацію навколо України та шляхи її вирішення, написав Єрмак у Twitter, повідомляє Корреспондент.

"Продовжили регулярний діалог із Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з безпекою навколо України та подальші кроки щодо її деескалації" , - написав голова ОП.

Також співрозмовники наголосили на важливості подальшої роботи "нормандської четвірки" (Німеччина, Франція, Росія й Україна) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.