Вся правда про сіль: види та вплив на організм

Сіль - це невід'ємна частина практично будь-якої страви. Цей харчовий продукт не такий простий, як здається на перший погляд, пише Ольвія Агаркова, РБК-Україна.

Дієтолог Ольга Безугла на сторінці в Instagram розповіла про види солі та її вплив на організм. Сіль життєво необхідна для життєдіяльності людини. Вона складається на 40% з натрію і 60% з хлору.

Натрій - життєво важлива мінеральна речовина, проте його надмірна кількість може завдати організму шкоди. Наш організм не синтезує натрій і хлор самостійно, тому ми повинні отримувати їх зі свого раціону. При помірному споживанні, незалежно від виду солі, супутні натрію мінерали надходять у вкрай малих кількостях. ⠀

Види солі:

Морська сіль. Крім хлориду натрію, морська сіль може містити деяку кількість йоду, кальцію, магнію і калію.

Сіль грубого помелу або кам'яна сіль

Кухонна або столова сіль

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Йодована сіль. Йодована сіль - хороший спосіб отримати відсутню кількість необхідного організму йоду.

Пан-сіль. У пан-сіль є амінокислота лізин, яка усуває металевий присмак йоду. У двох чайних ложках пан-солі міститься стільки ж натрію, скільки в одній чайній ложці кухонної солі.

Нітритна сіль. Ця сіль надає м'ясу рожево-червоний колір і стримує розвиток небажаних мікроорганізмів, продовжуючи тим самим термін придатності продукту.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Різнокольорова сіль.Попри те, що в їх складі часто наведено цілий список мінералів, жодна з цих солей не містить жоден з мінералів в такій кількості, щоб воно покрило значиму частину добової потреби.

Смакова сіль. Крім того, випускається сіль з різними смаковими нюансами. Це, наприклад, ароматизована, часникова, копчена сіль.

Скільки солі можна їсти? За даними ВООЗ - 5 г на добу (одна чайна ложка). Але часто разом з їжею в організм потрапляє до 100 г, а це у 20 разів більше! Водночас не можна відмовлятися від солі: організм людини не здатний накопичувати натрій, він надходить тільки з їжею. Повна відмова може привести до таких наслідків, як гіпоксія, порушення серцевого ритму, погіршення сну, зневоднення, м'язова слабкість і швидка стомлюваність.