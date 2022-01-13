Естонія планує передати Україні військову допомогу для посилення її Збройних сил. У пакет військової допомоги увійдуть озброєння для армії та сучасний польовий госпіталь, повідомляє Слово і діло.

Про це розповів посол Естонії в Києві Каїмо Кууск в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми в Естонії можемо також привезти вам трохи зброї, і разом з Німеччиною досить скоро ми привеземо в Україну найсучасніший польовий госпіталь у світі» , - розповів посол.

Він додав, що госпіталь є спільним виробом ФРН та Естонії, він встановлюється і знімається за одну годину.