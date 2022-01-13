Протестувальники спробували увірватися до будівлі парламенту Австралії

Чотирьох людей - трьох чоловіків і одну жінку - заарештували за спробу нелегально пробратися до будівлі парламенту в Канберрі, повідомляє Лента.Ру.

Інцидент стався під час протестів, викликаних політикою влади Австралії щодо корінного населення та вакцинації від COVID-19, всього там було близько 40 людей. На опублікованих виданням кадрах видно, що правоохоронці розганяють протестувальників і намагаються відтіснити їх від будівлі парламенту.

Поліція стверджує, що невідомі спробували увійти до будівлі парламенту, але їх вчасно зупинили. Поки що їм не пред'явили звинувачення.

Наприкінці грудня під час акції на захист прав корінних народів спалахнула будівля, де раніше розташовувався парламент (зараз там знаходиться Музей австралійської демократії). Полум'я загасили протягом чверті години, ніхто не постраждав. За словами одного з учасників протестів, спалах відбувся після того, як поліція застосувала газ для розгону демонстрантів. За іншими даними, підпали протестувальники.