"Аквамен" Джейсон Момоа розлучився з дружиною після 16 років стосунків

42-річний актор Джейсон Момоа, відомий за серіалом "Гра престолів" і фільмами "Аквамен", "Конан-варвар", і 54-річна актриса Ліза Боне оголосили про розлучення після 16 років стосунків, повідомляє УНІАН.

Про це стало відомо зі спільної заяви подружжя в Instagram. При цьому пара вирішила закрити коментарі під постом.

фото: instagram

"... Ми ділимося новиною про те, що розлучаємося. Ми вирішили розповісти про це не тому, що вважаємо це гідним для висвітлення у пресі, а щоб далі йти по життю з честю і гідністю. Любов між нами залишилася, але вона розвивається тепер в іншому напрямку" , - йдеться у повідомленні.

При цьому пара уточнила, що продовжить спілкування і спільне виховання дітей.