В ООН вимагають розслідувати застосування сили під час протестів у Казахстані

Експерти з прав людини ООН вимагають припинити застосування сили, у тому числі смертоносної, проти протестувальників у Казахстані та забезпечити незалежне розслідування інцидентів, повідомляє Новое время.

У заяві організації йдеться, що експерти стурбовані наказом президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва силам безпеки та армії "відкривати вогонь на поразку" по протестувальниках.

Вони закликали владу та сили безпеки припинити застосування смертоносної сили проти протестувальників та засудити зловживання терміном "терористи" щодо учасників акцій протесту.

Там наголосили, що застосування смертоносної сили має використовуватися виключно з метою самооборони і коли вичерпано всі інші засоби, включаючи несмертоносну силу. Ці принципи застосовні і до іноземних сил, що діють у Казахстані з його згоди.

"Це показує, як помилкові контртерористичні заходи можуть бути використані безпековим сектором, який не несе відповідальності перед законом за дії, які, здавалося б, виправдовуються боротьбою з тероризмом" , - резюмували в ООН.

У перші дні січня 2022 року Казахстан охопили масові протести. Вони почалися як акції проти підвищення цін на газ, але швидко перетворилися на демонстрації з політичними гаслами.

Протести швидко переросли у зіткнення із силовиками. Влада Казахстану назвала заворушення наслідком дій "терористичних груп". У країні запровадили надзвичайний стан. 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав силовикам стріляти "без попередження і на поразку" по "терористах".

Увечері 5 січня Рада ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) прийняла рішення ввести війська до Казахстану після відповідного звернення Токаєва.

Свої війська, які в організації називають "миротворчими", до Казахстану направили Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Вранці 6 січня підрозділи ОДКБ почали брати під контроль об'єкти в Казахстані. 11 січня Токаєв заявив, що основну місію іноземних військ закінчено.