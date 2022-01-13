Низька посадка, принти та стиль 90-х: найпопулярніші моделі джинсів у 2022 році

2022 рік повернув нам моду на тваринні принти. Також знову на перших позиціях деякі моделі джинсів, які ми добре пам'ятаємо та знаємо, повідомляє Сьогодні.

Які джинси носити у 2022 році, щоб йти в ногу з часом – розповідаємо. Головна місія незамінного деніму – бути комфортним. На цьому принципі буде побудований новий вуличний стиль.

Можете сховати подалі скіни, вони вам ще довго не знадобляться. А ось джинси-труби варто придбати.

ТОП-5 найпопулярніших джинсів у 2022

Широкий денім

Знайомі нам з минулих сезонів Wide Leg — довгі широкі джинси з високою посадкою. Вони, безумовно, стали справжнім хітом минулого року і не втрачають своєї популярності досі, але трохи у видозміненій версії. У 2022 носитимемо широкі щільні джинси без потертостей у синьому кольорі.

Джинси з низькою посадкою

Просто, привіт. Просто як справи. Що тут ще сказати? Низька посадка — найнесподіваніший камбек 2022 — буде нам мозолити очі на всіх вітринах магазинів. Але стилісти поки не радять надто оголювати нижню частину живота, як це було у 2000-х, і вибирати прямі, а не звужені моделі.

Темні джинси

Темний денім створений для того, щоб балансувати з ним навіть класичні, але не нудні образи. І у 2022 ми знову нікуди без нього, але концепція зберігається — вибираємо прямі моделі.

Джинси з принтами

Експерти у світі моди кажуть, що вже навесні 2022 року ми помітимо, як зростає популярність цих моделей. Денім з принтами дозволить урізноманітнити свій гардероб, розбавити нудні повсякденні образи.

Привіт із 90-х

Розслаблені моделі джинсів у стилі 90-х знову поспішають до вашої шафи. Порійтесь на горищі, може, знайдете мамині. А якщо ваша сім'я не така бережлива, тоді не хвилюйтеся, скоро в магазинах буде з чого вибрати. Прямі від стегна з високою посадкою джинси підкреслять достоїнства вашої фігури.