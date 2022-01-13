Нікель подорожчав до 10-річного максимуму

Ціна нікелю досягала максимуму за десять років під час торгів у Лондоні у середу через скорочення запасів цього металу на тлі збільшення виробництва автомобілів на електроприводі, повідомляє Интерфакс.

Нікель, який використовується в акумуляторах для електромобілів, дорожчав на 4%, а котирування піднімалися до $22,745 тис. за тонну. За останній місяць нікель підскочив у ціні на 12%.

У середу Лондонська біржа металів повідомила, що запаси нікелю на складах, що відстежуються біржею, впали за підсумками 51-го дня поспіль. У Китаї запаси цього металу опустилися до 4,86 тис. тонн, наблизившись до рекордного мінімуму.

"Ми починаємо бачити, як споживачі прокидаються і усвідомлюють наявні проблеми", - сказав глава трейдера Trafigura Джеремі Вейр у своєму виступі на заході Future Minerals Forum у Саудівській Аравії, маючи на увазі критичний рівень запасів нікелю.

Ціна міді напередодні піднімалася вище за $10 тис. вперше з жовтня.

Позитивним фактором для металів в цілому стали очікування, що влада КНР збільшить підтримку економіки, що сповільнюється. Ці очікування посилилися після статистичних даних, які вказали на зниження споживчої інфляції в Китаї в грудні.

Як стало відомо у середу, споживчі ціни (індекс CPI) у КНР минулого місяця збільшилися на 1,5% у річному вираженні після зростання на 2,3% у листопаді. Консенсус-прогноз експертів передбачав уповільнення інфляції до 1,8%.

Тим часом ціни виробників (індекс PPI) у грудні зросли на 10,3% щодо грудня 2020 року, мінімальними темпами із серпня. У листопаді зростання становило 12,9%. Експерти очікували на піднесення індексу PPI у грудні на 11,1%.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), попит на нікель може злетіти у 19 разів до 2040 року, якщо країни світу хочуть повною мірою виконати всі цілі Паризької угоди щодо клімату.