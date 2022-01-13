Бензин може подорожчати: оприлюднена нова максимальна ціна

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 11 січня 2022 року надала НАК "Нафтогаз України", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Розрахункові ціни для бензину підвищено на 95 копійок з 26,97 гривень до 27,92 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 1 гривню 34 копійки з 23,82 гривень до 25,16 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 32,97 гривень за літр, дизельного палива - 32,16 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з травня 2021 року регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки три рази на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.