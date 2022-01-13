Rozetka запустила свою оплату частинами у партнерстві з великим банком

Онлайн-рітейлер Rozetka запустив оплату частинами. Послуга доступна всім користувачам незалежно від банку, повідомляє AIN.ua.

Найбільший український онлайн-рітейлер Rozetka запустив власну оплату частинами партнерства з Альфа-банком.

Оплата частинами від ритейлера доступна всім користувачам незалежно від банку - пройти авторизацію можна за допомогою BankID будь-якого банку. Також наголошується, що доступна сума розстрочки не залежить ні від балансу, ні від кредитного ліміту картки обраного користувачем банку.

Сума/ліміт кредиту становить від 500 до 20 000 гривень, а скористатися ним можуть громадяни України віком від 18 до 70 років.

Термін кредитування становить від 3 до 24 місяців, відсоткова ставка 0,01% річних. Зазначається, що термін ухвалення рішення про розстрочення — до двох хвилин.

Щоб скористатися розстрочкою, необхідно обрати товар з логотипом Rozetka під цінником. Цифрами на іконці зображено максимально доступну кількість платежів.

По кнопці Купити в кредит доступна опція покупки частинами та бажаний термін розстрочення.

Також потрібно заповнити дані про працевлаштування та дату народження та підписати договір за допомогою SMS.

Погасити розстрочку можна буде через інтернет-банкінг або програму Альфа-банку, сервіс Альфа Погашення, термінали банку та EasyPay, City24 або касу.