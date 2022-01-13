У Міноборони Німеччини не хочуть пов’язувати "ПП-2" з агресією РФ

У Міністерстві оборони Німеччини вважають теми "Північного потоку-2" суто економічним проектом. Там закликали не змішувати російський газопровід із конфліктом між Україною та РФ.﻿ Про це, з посиланням на главу Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю RBB, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Нам не потрібно втягувати це (тему "Північного потоку - 2" - ред.) у цей конфлікт. Нам потрібно вирішити цей конфлікт через переговори. І у нас зараз є така нагода" , - сказала Ламбрехт.

За її словами, не варто використовувати для пошуку рішень "проекти, які із цим зовсім не пов'язані".