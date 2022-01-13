Через обмерзання літака вночі в аеропорту "Бориспіль" застрягли півтисячі туристів, які мали вилетіти до Домінікани.

Про причину затримки рейсу та його перенесення на 19:30 повідомила компанія Azurair, передає Андрій Павловський.

Раніше повідомлялося, що людей запустили до літака, але потім усіх попросили вийти без пояснення причин.

Представник компанії у розмові з журналістом уточнив, що через перенесення рейсу пасажирів забезпечать дворазовим харчуванням.