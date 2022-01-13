Українську фігуристку зняли з ЧЄ-2022 через COVID-9

Українську фігуристку Марію Андрійчук зняли зі змагань на чемпіонаті Європи в Талліні. Напередодні вона здала позитивний тест на COVID-19, повідомляє РБК-Україна.

"Згідно з правилами, учасники чемпіонату щодня здають тести на COVID. Результат Марії виявився позитивним, і вона була виключена зі списку учасників" , - повідомив глава української делегації Даніль Амірханов.

Зазначимо, Андрійчук за кілька днів до чемпіонату Європи замінила Анастасію Шаботову, яка не змогла взяти участь у змаганнях за станом здоров'я.

Нагадаємо, восени повідомлялося про перші випадки коронавірусу у спортсменів, які заздалегідь прибули до Пекіна для участі в Зимовій Олімпіаді.

А Північна Корея взагалі відмовилася від участі у ній, пояснивши своє рішення пандемією COVID - 19 і небезпекою для спортсменів.