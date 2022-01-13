У Німеччині пообіцяли допомогти Україні в боротьбі з РФ

Росія власноруч створила кризу в Європі й тепер шантажує тим, що нападе на Україну. Про це заявила депутат Європейського парламенту, німецький політик Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє Сьогодні.

За її словами, Росія "згенерувала" цю кризу і тепер "шантажує і країни Альянсу, і інші сторони" тим, що нападе на Україну.

"Росіяни казали, що ми будемо вам говорити, що ми вимагаємо. Але ми на це не погоджуємося. Ми самі визначаємо свій порядок денний" ,- підкреслила депутат Європарламенту.

Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що у Німеччині існує підтримка України.

"Є комітет з питань оборони в Бундестазі. Це і ліберали, і вільні демократи, що підтримують Україну надзвичайно сильно і потужно. І вони віддані цій підтримці не лише зброєю, але й санкціями щодо Росії. І наш міністр закордонних справ дійсно підтримує пропозиції Сполучених Штатів, і драконівські санкції в тому числі" , – повідомила вона.

Коментуючи ситуацію з російським газопроводом "Північний потік-2", Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що попередній німецький уряд ухвалював певні рішення, які зараз важко змінити.