У Німеччині пообіцяли допомогти Україні в боротьбі з РФ
Росія власноруч створила кризу в Європі й тепер шантажує тим, що нападе на Україну. Про це заявила депутат Європейського парламенту, німецький політик Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє Сьогодні.
За її словами, Росія
"згенерувала" цю кризу і тепер
"шантажує і країни Альянсу, і інші сторони" тим, що нападе на Україну.
"Росіяни казали, що ми будемо вам говорити, що ми вимагаємо. Але ми на це не погоджуємося. Ми самі визначаємо свій порядок денний",- підкреслила депутат Європарламенту.
Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що у Німеччині існує підтримка України.
"Є комітет з питань оборони в Бундестазі. Це і ліберали, і вільні демократи, що підтримують Україну надзвичайно сильно і потужно. І вони віддані цій підтримці не лише зброєю, але й санкціями щодо Росії. І наш міністр закордонних справ дійсно підтримує пропозиції Сполучених Штатів, і драконівські санкції в тому числі", – повідомила вона.
Коментуючи ситуацію з російським газопроводом "Північний потік-2", Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що попередній німецький уряд ухвалював певні рішення, які зараз важко змінити.
"Ми розглядаємо всі можливості, не лише з точки зору санкцій, але й щодо регуляторних опцій. З тим, щоби не був пов’язаний цей газопровід з тиском у тому числі військовим, а не лише економічним", – сказала вона.