Комплімент Бога жінці, – Оля Полякова показала фото з доньками

Співачка Оля Полякова опублікувала зворушливе фото з доньками, яке зробила під час спільного відпочинку. Артистка зазначила, що доньки – це комплімент Бога жінці, повідомляє 24 Канал.

Оля Полякова виховує двох доньок – Машу та Алісу. Інколи у них бувають конфлікти, однак все одно зіркова матуся та її діти багато часу проводять разом.

Виконавиця постала перед камерою разом з Алісою та Машою на відпочинку. На обличчях дівчат не було косметики, а їхнє волосся було мокрим після купання і гарно майоріло на вітрі. Полякова та її старша донька вирішили доповнити пляжні аутфіти сонцезахисними окулярами.

"Мої улюблені! Донька – комплімент Бога жінці. Дякую! З Днем доньки наші дорогі дівчатка! Будьте здоровими та щасливими!" , – написала Полякова під фото.

Оля Полякова з доньками / Фото з інстаграму співачки

Також артистка оприлюднила фото нащадків, на якому вони зображені в лісі.