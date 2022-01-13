Комплімент Бога жінці, – Оля Полякова показала фото з доньками
Співачка Оля Полякова опублікувала зворушливе фото з доньками, яке зробила під час спільного відпочинку. Артистка зазначила, що доньки – це комплімент Бога жінці, повідомляє 24 Канал.
Оля Полякова виховує двох доньок – Машу та Алісу. Інколи у них бувають конфлікти, однак все одно зіркова матуся та її діти багато часу проводять разом.
Виконавиця постала перед камерою разом з Алісою та Машою на відпочинку. На обличчях дівчат не було косметики, а їхнє волосся було мокрим після купання і гарно майоріло на вітрі. Полякова та її старша донька вирішили доповнити пляжні аутфіти сонцезахисними окулярами.
"Мої улюблені! Донька – комплімент Бога жінці. Дякую! З Днем доньки наші дорогі дівчатка! Будьте здоровими та щасливими!", – написала Полякова під фото.
Також артистка оприлюднила фото нащадків, на якому вони зображені в лісі.