Українки впізнали суперниць у першому колі Australian Open
Відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць у першому колі, повідомляє УНІАН.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (№16 WTA) потрапила на Фіону Ферро з Франції (№104 WTA).
Також своїх опоненток дізналися інші українки.
Марта Костюк (№50 WTA) - Діан Паррі (Франція, №117 WTA)
Ангеліна Калініна (№51 WTA) - Джессіка Пегула (США, №22 WTA)
Даяна Ястремська (№102 WTA) - Медісон Бренгл (США, №59 WTA)
Світоліна двічі виходила до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії (у 2018 та 2019 роках), а рекордом Костюк та Ястремської є третє коло змагань.
Зауважимо, що Леся Цуренко (№120 WTA) пробилася до фіналу кваліфікації Australian Open. 32-річна українка побореться за право зіграти в основній сітці з росіянкою Еліною Аванесян (№214 WTA).
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака та серб Новак Джокович.