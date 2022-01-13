В іспанському футболі Крим вважають російським (фото)

Іспанська футбольна Ла Ліги Крим вважає російською територією. Принаймні півострів відображається у складі Російської федерації на офіційному сайті організації, повідомляє Обозреватель.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що у розділі "Де дивитися Ла Лігу" карти України та Росії не відповідають визнаним у всьому світі кордонам.

Якщо вибрати країну для перегляду Україну, то з'являється інформація про офіційний транслятор, а карта нашої держави відображається без окупованого Криму.

Мапа України на сайті Ла Ліги. Джерело: https://www.laliga.com/en-UA

Можна припустити, що комерційні структури Ла Ліги насамперед цікавить питання продажу телеправ. Проте, це не знімає з них відповідальності за скандальну інформацію на картах.

На сторінках іспанського чемпіонату у соцмережах українці вже почали висловлювати претензії. Однак поки що Ла Ліга не відреагувала на звернення.