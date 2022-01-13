Ціни на продукти: що найбільше подорожчало за 2021 рік

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в грудні 2021 року. За рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Держстату, у порівнянні з груднем 2020 року буряк подорожчав на 147,5% до 13,3 гривень за кілограм, капуста - на 144,3% до 11,6 гривень за кілограм, цибуля на 136,1% до 12,1 гривень за кілограм, морква - на 66,3% до 10,0 гривень за кілограм,

Крім того, соняшникова олія подорожчала на 46,0% до 61,4 гривень за літр, цукор на - 31,7% до 27,5 гривень за кілограм.

Куряче філе подорожчало за рік на 27,7% до 117,1 гривень за кілограм, курячі тушки - на 26,6% до 70,8 гривень за кілограм.

У той же час яйця яблука подешевшали на 32,4% до 12,3 гривень, картопля - на 13,7% до 8,8 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.