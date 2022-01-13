Масове мінування: у декількох містах повідомили про мінування ТРЦ
У декількох містах України поліцейські перевіряють інформацію про замінування всіх торгових центрів. На місці події працюють вибухотехніки та кінологи, проводиться евакуація.
Про це повідомляє поліція та ЗМІ.
"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що усі торгові центри міста заміновано. Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", - зазначили правоохоронці у Facebook.
Також ЗМІ повідомляють про "замінування" ТРЦ "Київ" та "Екватор" у Полтаві.
Поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ. Всі обставини події встановлюються.
У Житомирі сьогодні, 13 січня, близько 10:15 на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про замінування ТРЦ. На місцях розташування закладів, по вул. Київській та на Житньому ринку, працюють відповідні підрозділи поліції та інші екстрені служби, повідомила прес-служба поліції в Житомирській області.
У поліції Луганської області також заявили про перевірку мінування торгових центрів.
"Сьогодні, 13 січня, о 09:40 до поліції надійшла анонімна інформація про замінування торгових центрів", - написала начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
Як повідомляє УНН, у Хмельницькому сьогодні близько 9:18 до поліції надійшло повідомлення про замінування школи № 6, що по провулку Володимирському, 13. На місце події невідкладно виїхали працівники усіх екстрених служб. Правоохоронці оточили район можливої небезпеки, евакуювали учнів, вчителів та працівників школи.
Також, за даними ЗМІ, у Кривому Розі на Дніпропетровщині, замінували усі школи у двох районах міста.
Крім цього, ЗМІ повідомили про замінування всіх ТРЦ в Херсоні та Миколаєві.