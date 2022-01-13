Масове мінування: у декількох містах повідомили про мінування ТРЦ

У декількох містах України поліцейські перевіряють інформацію про замінування всіх торгових центрів. На місці події працюють вибухотехніки та кінологи, проводиться евакуація.

Про це повідомляє поліція﻿ та ЗМІ.

"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що усі торгові центри міста заміновано. Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів" , - зазначили правоохоронці﻿ у Facebook.

Також ЗМІ повідомляють про "замінування" ТРЦ "Київ" та "Екватор" у Полтаві.

Поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ. Всі обставини події встановлюються.

У Житомирі сьогодні, 13 січня, близько 10:15 на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про замінування ТРЦ. На місцях розташування закладів, по вул. Київській та на Житньому ринку, працюють відповідні підрозділи поліції та інші екстрені служби, повідомила﻿ прес-служба поліції в Житомирській області.



У поліції﻿ Луганської області також заявили про перевірку мінування торгових центрів.

"Сьогодні, 13 січня, о 09:40 до поліції надійшла анонімна інформація про замінування торгових центрів" , - написала начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Як повідомляє УНН﻿, у Хмельницькому сьогодні близько 9:18 до поліції надійшло повідомлення про замінування школи № 6, що по провулку Володимирському, 13. На місце події невідкладно виїхали працівники усіх екстрених служб. Правоохоронці оточили район можливої небезпеки, евакуювали учнів, вчителів та працівників школи.

Також, за даними ЗМІ, у Кривому Розі на Дніпропетровщині, замінували усі школи у двох районах міста.

Крім цього, ЗМІ повідомили про замінування всіх ТРЦ в Херсоні та Миколаєві.