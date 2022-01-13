Шольц пообіцяв домагатися поновлення переговорів у нормандському форматі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини активно добиватиметься відновлення переговорів у рамках нормандського формату, повідомляє Deutsche Welle.

"Зараз тривають переговори на чотирьох рівнях. Це добрий прогрес. Усі дипломатичні засоби мають використовуватися для покращення європейської безпеки" , - зазначив він.

Німецький канцлер також звинуватив Росію в тому, що анексувавши український Крим у 2014 році, вона порушила основний принцип неприпустимості нового переділу кордонів у Європі.

За словами Шольца, до цього принципу треба повернутися.