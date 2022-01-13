Microsoft оновила індикатор гучності та яскравості в Windows

ОС Windows 11 продовжує перетворюватися. Тепер у вікон для регулювання гучності та яскравості свіжий дизайн з підтримкою світлої й темної тем оформлення – вперше за 10 років, повідомляє УНІАН.

Це епохальне нововведення реалізовано у свіжій збірці Windows 11 під номером 22533 для учасників програми Insider.

Поточний варіант, виконаний в стилі Metro UI, з'явився ще у "вісімці" у 2012 році і з того часу не оновлювався. Тепер вікна відповідають дизайну Windows 11. Підкладка слідує за темою оформлення інтерфейсу, змінилося і розташування – з верхнього лівого кута індикатори переїхали в нижню частину екрану.

З інших нововведень збірки 22533 – можливість видалити стандартний застосунок "Годинник" з системи і новий інтерфейс голосових дзвінків через додаток"Ваш телефон".

Коли оновлені індикатори стануть доступні для всіх користувачів Windows 11, невідомо. За інформацією інсайдерів, це трапиться вже цього літа.