Почалося засідання ОБСЄ: розглянуть пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки"

У Відні розпочинається спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ з нагоди переходу головування до Польщі. Сьогодні на цьому майданчику Росія розповість про свої пропозиції щодо гарантій у сфері європейської безпеки. Про це повідомляє "РІА-Новини" .

У рамках засідання ОБСЄ глава МЗС Польщі Збігнєв Рау представить програму польського головування в ОБСЄ на 2022 рік.

Як розповіли у постпредстві Росії при міжнародній організації, на заході планується обговорення спільних тем європейської безпеки без постановки "гострих, поточних питань" . Після глави польського МЗС виступлять представники та посли 57 країн-учасниць ОБСЄ, уточнили у дипмісії.

Польське МЗС наголосило, що пріоритетами головування країни в ОБСЄ у 2022 році стануть надання підтримки у вирішенні конфліктів, реагування на виклики, спричинені пандемією, та співпраця у виконанні зобов'язань ОБСЄ.

"Основною метою головування Польщі в ОБСЄ будуть дії, спрямовані на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів шляхом підтримки структур ОБСЄ. Польща має намір діяти як чесний посередник та медіатор між усіма зацікавленими сторонами", - повідомило міністерство.

Як заявив чинний голова ОБСЄ та голова МЗС Польщі Збігнєв Рау, діалог між країнами-членами має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та використанні інструментів та механізмів ОБСЄ.

"Ми будемо прагнути того, щоб ОБСЄ працювала максимально ефективно", - сказав Рау.

Після сесії польський міністр та генсек ОБСЄ Хельга Шмід дадуть відповіді на запитання журналістів на прес-конференції. У другій половині дня брифінг для ЗМІ проведе постійний представник Росії з організацією Олександр Лукашевич.

У російській дипмісії при ОБСЄ наголосили, що нинішнє засідання не буде присвячене відносинам з Росією, оскільки додаткових переговорів із російською стороною не заплановано. За словами дипломатів, йдеться про різні формати, оскільки в ОБСЄ, на відміну від НАТО Росія є повноправним учасником.