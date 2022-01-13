Кайлі Дженнер стала найпопулярнішою дівчиною в Instagram

24-річна Кайлі Дженнер-молодша зі знаменитих сестер Кардашьян-Дженнер –побила не один рекорд. Наприклад, раніше дівчина стала наймолодшою мільярдеркою в світі. Її пости в мережі вважалися найбільш високооплачуваними, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

А тепер вона домоглася нового ступеня, охопивши максимальну кількість користувачів в Instagram серед дівчат. Днями кількість її фоловерів стало дорівнювати 300 млн. Таким чином, Кайлі залишила позаду не тільки своїх сестер, а й головну суперницю – Аріану Гранде (289 млн).

Цікаво, що така популярність Дженнер не обумовлена її активністю. Останнім часом вагітна знаменитість пішла в тінь.

Вагітність Кайлі Дженнер допомогла їй роздобути фоловерів (фото: instagram.com/kyliejenner)

Позначка в 300 мільйонів фоловерів зробила її першою жінкою за всю історію мережі, якій вдалося цього досягти. До слова, обійти головну зірку Instagram їй поки не вдалося. Почесне перше місце займає Кріштіану Роналду зі своїми 389 млн фоловерів.